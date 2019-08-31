بدأ موقع التنسيق الإلكتروني استقبال رغبات طلاب الثانوية العامة المرحلة الثالثة الناجحين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، والمتخلفين عن المرحلة، التسجيل في تنسيق للجامعات 2019-2020، وذلك في الفترة من اليوم السبت الموافق 31 أغسطس 2019، حتى يوم الأربعاء الموافق 4 سبتمبر 2019.
وتستعرض "الوطن" خطوات تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة على النحو التالي:
- الدخول لموقع التنسيق من هنــــــا.
- اختيار مصدر الشهادة التي جرى الحصول عليها.
- إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.
- إدخال الرغبات بالترتيب الذي يراه الطالب، مع مراعاة القواعد التالية:
- يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.
- يختار الطالب الكلية أو المعهد الذي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج والتي جرى استحداثها؛ للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.
- يجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له.
- يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.
- حال تعديل الرغبات عدة مرات سيجرى حفظ آخر تعديل ويجرى التنسيق وفقًا له.
- بعد الانتهاء من إدخال الرغبات يمكن طباعة الرغبات، ويتوفر إيصال برقم محدد ومؤرخ بتاريخ وساعة التقدم.