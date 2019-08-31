أعلن الإعلامي عمرو خليل شبانة، تّعرض الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء DMC"، الذي يُعرض على شاشة "DMC" لوعكة صحية، منعها من الظهور في البرنامج اليوم ولمدة أسبوع.

وقال خليل، خلال تقديمه الحلقة بديلًا للحصري: "استحملوني بكرة وبعده زميلتي العزيزة والأخت إيمان الحصري مرت بوعكة صحية، ندعوا الله أن تتعافى منها، إن شاء الله هتكون معانا الأسبوع اللي جاي، الصحة والسلامة ليكي يا إيمان".

وتقدم الإعلامية إيمان الحصري برنامج "مساء DMC" من السبت لـ الإثنين في الساعة العاشرة مساءًا، فيما يستكمل الإعلامي رامي رضوان باقي حلقات البرنامج من الثلاثاء إلى الجمعة.