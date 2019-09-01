شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال آخر تعاملات استقرارا ملحوظا وفقا لما ورد فى التعاملات الاخيرة له اليوم 1 سبتمبر الحالي، وترصد "الوطن" متوسط سعر صرف الدولار في عدد من البنوك على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 16.5 جنيه للشراء، و16.6 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك cib

بلغ سعر الدولار في بنك cib نحو 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 16.5 جنيه للشراء، و16.6 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك إتش إس بي سي

بلغ سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي نحو 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.