سعر اليورو اليوم الأربعاء 28-8-2019 في مصر

سعر اليورو اليوم في مصر

انخفض سعر اليورو أمام الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بعض البنوك من بينها البنك الأهلي وبنك مصر، فيما تباين سعره في بعض البنوك الأخرى، وتستعرض "الوطن" لقرائها سعر صرف اليورو على النحو التالي:

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.29 جنيه للشراء، و18.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.29 جنيه للشراء، و18.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 18.29 جنيه للشراء، و18.45 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

سجل سعر اليورو في بنك بلوم مصر نحو 18.31 جنيه للشراء، و18.43 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي نحو 18.29 جنيه للشراء، و18.41 جنيه للبيع.