تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة في عدد من البنوك، وجاء سعر اليورو كالتالي:

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 18.28 جنيه للشراء، و18.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك إتش إس بي سي

سجل سعر اليورو في بنك إتش إس بي سي نحو 18.29 جنيه للشراء، و18.43 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.27 جنيه للشراء، و18.40 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.27 جنيه للشراء، و18.40 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك عودة

سجل سعر اليورو في بنك عودة نحو 18.28 جنيه للشراء، و18.41 جنيه للبيع.