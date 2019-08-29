سعر اليورو اليوم في مصر

سجل سعر اليورو انخفاضًا طفيفًا أمام الجنيه المصري في نهاية تعاملات الأسبوع في البنوك المصرية الحكومية والخاصة، وتستعرض "الوطن" لقرائها أسعار بيع وشراء اليورو في البنوك على النحو التالي:

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.27 جنيه للشراء، و18.40 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.27 جنيه للشراء، و18.40 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك عودة

سجل سعر اليورو في بنك عودة نحو 18.28 جنيه للشراء، و18.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 18.28 جنيه للشراء، و18.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك اتش اس بي سي

سجل سعر اليورو في بنك اتش اس بي سي نحو 18.29 جنيه للشراء، و18.43 جنيه للبيع.