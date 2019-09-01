ضبطت مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، مراقب الشبكات الخاص بالصرف الصحي، بعد أن تبين تورطه في واقعة مصرع الطفل "ياسين عماد" 6 سنوات، إثر سقوطه في بالوعة صرف أمام نادي الطالبية بمنطقة العمرانية، تنفيذًا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره.

كان المستشار نبيل صادق النائب العام أصدر قرارًا، أمس، بحبس مدير شبكات الصرف الصحي في الجيزة على ذمة التحقيقات، التي تجريها النيابة معه في واقعة وفاة الطفل "ياسين" عقب سقوطه في بالوعة صرف صحي بالعمرانية.

وأمر النائب العام انذاك بضبط وإحضار مراقب الشبكات للتحقيق معه، واستمع إبراهيم خلف رئيس نيابة العمرانية إلى أقوال رئيس حي العمرانية، وبعض المسؤولين، كما قرر هشام هدية مدير النيابة عرض جثة الطفل "ياسين" 6 سنوات، على الطب الشرعي، لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت النيابة تحريات المباحث بشأن الواقعة، وجرت التحقيقات بإشراف المستشار هشام حاتم القائم بأعمال المحامي العام.

وأثبت التحريات وجود إهمال جسيم من قبل المسؤولين في إجراء التفتيش بصفة مستمرة على العاملين، وأن ذلك تسبب في وجود "بالوعة الصرف"، الموجودة في الجهات المقابلة لنادي الطالبية، من دون غطاء وسقط فيها الطفل وجرى انتشال جثته.

وقال مدير شبكات الصرف الصحي، في التحقيقات التي جرت تحت إشراف المستشار نبيل صادق النائب العام، إنهم يتحركون لفحص البلاعات، إذا تلقوا بلاغا من أحد مسؤولي وموظفي حي العمرانية أو المواطنين، واعترف بأنه لا يقوم بعمله المنوط به بالمرور على البالوعات المنتشرة بالمنطقة التابعة له، إلا بتلقي بلاغ.

وأضاف المتهم، في التحقيقات، التي باشرها المستشار هشام حاتم القائم بأعمال المحامي العام لنيابات الطالبية والعمرانية، أنه لم يتمكن من تحديد الفترة التي ظلت فيها البالوعة "مسرح الواقعة" دون غطاء.

ووجه المستشار إبراهيم خلف رئيس نيابة العمرانية، للمتهم، تهمة الإهمال الجسيم، والتقصير في أداء العمل، ما تسبب في مصرع الطفل المجني عليه، وقررت حبسه على ذمة التحقيق.

واستمعت النيابة إلى أقوال مدير الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، حتى قررت حبس مدير الشبكات، لمسؤوليته المباشرة، واعترافه بالتقصير في عمله.

وأشرفت النيابة العامة، فور الانتهاء من إجراء المعاينة لمسرح الواقعة، على عملية تغطية البالوعة، وإنارة الطريق، بعدما تبين أن الشارع كان مظلما، ما تسبب في سقوط الطفل بالبالوعة. واستمعت النيابة، خلال الأيام الماضية، لأقوال رئيس حي العمرانية، وعدد من مديري الإدارات، تضمنت المرافق والإنارة، والذين أكدوا جميعا عدم خضوع بالوعات الصرف الصحي لاختصاصهم، حيث إنها تتبع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، التابعة لوزارة الإسكان.