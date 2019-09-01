أعلن المهندس مصطفى عبد الحليم مدير المنطقة الصناعية بالبغدادي بمحافظة الأقصر، منح 50 رخصة بناء مصانع بالمدينة حتى الآن، منها مصنع للطوب الطفلي، و7 مصانع أخرى في مراحل التشطيب النهائية.

وأكد مدير المنطقة الصناعية أنه جرى تسليم قطع أراضي لـ93 مستثمرا، منوها بأنه جرى فسخ التعاقد مع 6 مستثمرين لعدم جديتهم.

ونوه بأن المصانع التي جرى منح تراخيص لها تعمل في مجالات الرخام والجرانيت والسلك المعدني، والأدوات الكهربائية وصناعة الأثاث.

وأشار إلى أن الصناعات التي تقوم عليها المدينة الصناعية في المستقبل القريب ستكون الصناعات الهندسية ومواد البناء والصناعات الكيمائية والإليكترونيات، منوها بأنه سيكون هناك مجمع صناعي للصناعات الصغيرة والمتوسطة على مساحة 48 فدانا ونصف الفدان يمثل 206 وحدات صناعية صغيرة.

وتبلغ أن المساحة الأجمالية للمنطقة الصناعية تبلغ 311 فدانا، والطريق المؤدي إليها ممهد بالكامل، مؤكدا أنه جرى دعم المنطقة الصناعية بالبغدادي بـ53.4 مليون جنية لاستكمال تنفيذ المرافق من كهرباء ومياه شرب وصرف صحي وغاز وتليفونات.

كما جرى تسليم شركة الإنتاج الحربي، موقع محطة معالجة المياه والصرف الصحي المزدوج.