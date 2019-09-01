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مصر تحصد لقب دورة الألعاب الأفريقية بـ273 ميدالية

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بالتعاون مع "العربية للطاقة الذرية".. انطلاق ورشة عمل الأشعة المؤينة

بالتعاون مع "العربية للطاقة الذرية".. انطلاق ورشة عمل الأشعة المؤينة

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مدبولي: السيسي وجّه الحكومة بتطوير ميناء الإسكندرية

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