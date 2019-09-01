طالب الباحث السياسي اليمني عبد الستار الشميري، الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بإعادة ترتيب السلطة العليا وانتزاع القرار من جماعة الإخوان الإرهابية في أقرب وقت ممكن، وذلك خلال مداخلة هاتفية على شاشة "سكاي نيوز عربية".

وأكد الباحث السياسي أن الإخوان وتنظيم القاعدة في اليمن ينفذون أجندات خاصة تتبع قطر وغيرها، الأمر الذي جعل القرارات العسكرية والسياسية في اليمن ليست نابعة من الشرعية.

وأوضح "الشميري"، أن الإخوان استطاعوا أن يبنوا جيشا لهم في محافظات جنوبية في الوقت الذي استغلت فيه قوى إرهابية أخرى متمثلة في داعش والقاعدة وغيرهما الفضاء الأمني وأنشأوا معسكرات، مضيفًا :" الجنوب مستقر إلى حد ما، على عكس الشمال، وإذا لم ينصاع للحوار، ستتم دولة الحوثي في الشمال وسيطرته على الحديدة وميناءها، وهذا يّعصف بالديمقراطية ومدنية الدولة.

وعرضت قناة "مداد نيوز" السعودية، مقطع فيديو بعنوان "من يدعم تنظيم القاعدة في اليمن؟"، تحدثت فيه تنظيم القاعدة وعلاقته بالعمليات الإرهابية في اليمن، خاصة بعد الهجوم الإرهابي الذي وقع في كمين أبين واستهدف قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.

ومن ناحية أخرى، أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أن البيان الإماراتي ضد الإرهاب وحماية قوات التحالف حازم، وأن الحوار عبر المبادرة السعودية هو المخرج للأزمة اليمنية.

وتابع قرقاش: "البيان الإماراتي ضد الإرهاب وحماية قوات التحالف حازم، والأهم القناعة الواضحة بأن الحوار والتواصل بين الحكومة والانتقالي عبر المبادرة السعودية هو المخرج للأزمة".

وواصل وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية : "لمن فقد البوصلة نذكر بأن حشد الجهود ضد الانقلاب الحوثي هو الهدف، وحوار جدة المقترح هو السبيل للحل".