قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، إنه سيجرى تسليم 11 عمارة بإجمالي 184 وحدة سكنية الفترة المقبلة، تتضمن 6 عمارات بجوار المرور القديم في مدينة الحامول بواقع 72 وحدة سكنية، و4 عمارات بمنشأة علي بواقع 96 وحدة سكنية، وعمارة بقرية أبوغنيمة بواقع 16 وحدة بمركز سيدي سالم.

وأكد "طه" إلى أن المحافظة تكثف جهودها للقضاء على أزمة السكن وتحسين شبكة الطرق والبنية التحتية وتوصيل الغاز المنزلي والخدمات الأساسية لمدن المحافظة، موضحا أن هناك 834 وحدة سكنية جاهزة للتسليم لمستحقيها بمراكز قلين والرياض وفوه والحامول ومطوبس، وبذلك يكون عدد الوحدات السكنية المتوفرة حوالي 3200 وحدة تقريبا متاحة بالمحافظة للتخصيص، وتتم إجراءات التخصيص بمعرفة وزارة الاسكان.

وأكد أن المحافظة تتيح تسليم تلك الوحدات السكنية لمسددي مقدمات الحجز الـ5 آلاف و9 آلاف شخص بالمشروع القومي للإسكان، طبقا للقانون والقواعد المنظمة لذلك، والتي تضمنت 240 شقة سكنية بقلين، و392 بالقليعة بالحامول، و70 شقة سكنية بالرميلي بفوه، و93 شقة سكنية بقرى برمبال والجزيرة الخضراء بمطوبس، و47 شقة سكنية بالمثلث بالرياض.