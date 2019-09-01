وجه الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، برفع سن رصف الجزيرة الوسطى برافد الطريق الدولي الساحلي "كفرالشيخ- بلطيم" الناتج عن أعمال رصف ورفع كفاءة بعض قطاعات الطريق، حفاظا على سلامة المواطنين.

وأعطى المحافظ مهلة 48 ساعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض لإزالة القمامة والمخلفات من حرم رافد الدولي بنطاق المدينة، وتغطية التراكمات بطبقة رمال حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين، مكلفاً اللواء علي صلاح رئيس مركز ومدينة سيدي سالم بتحسين الخدمات للمواطنين ورفع مستوى النظافة للصالح العام.

جاء ذلك بحضور اللواء ياسر الحفناوي السكرتير العام المساعد، واللواء علي صلاح رئيس مركز ومدينة الرياض، والمهندس محمد سلامة رئيس فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بكفرالشيخ، والمهندس وفائي الشناوي مدير عام المشروعات بفرع الهيئة، وعدد من القيادات التنفيذية.