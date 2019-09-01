أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أهمية حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي قمة "تيكاد 7" التي انعقدت في اليابان الفترة الأخيرة، حيث ذكر أن القمة كانت فرصة لزعماء الأفارقة لاستكشاف مجالات جديدة للتعاون بين اليابان والدول الأفريقية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب.

وأضاف "شكري"، أن القطاع الخاص الياباني يوفر إمكانياته للدول الأفريقية من أجل تطوير البنية الأساسية في تلك الدول، كما أن حضور السيسي لهذه القمة يأتي تأكيدًا مرة أخرى على قدرة مصر على التعبير عن طموحات الدول الأفريقية، حيث إن مصر دولة أفريقية، وانتماؤها للقارة يتعزز بشكل مستمر، ونجاح مصر في أفريقيا نجاح للجميع.

وعن استقبال إمبراطور اليابان ناروهيتو، الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقصر الإمبراطوري، بالعاصمة طوكيو، قال وزير الخارجية إن ترحيب إمبراطور اليابان بالرئيس السيسي له وضعية مميزة، حيث إن الإمبراطور له وضعية مميزة ولا يتدخل في الشؤون السياسية ولكن مركزه مرموق على الساحة اليابانية، حيث استقبل الزعماء الأفارقة ودعاهم لـ"الشاي" ثم "العشاء"، حيث إن اليابان أرادت الترحيب بضيوفها الأفارقة على مستوى الإمبراطور.