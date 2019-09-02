عمرو أديب يوجه رسالة قوية للإعلاميين المصريين: أوصيكم بتقديم خدمة جيدة

وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة إلى زملائه الإعلاميين في كافة القنوات الفضائية المصرية، وذلك خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، حيث ذكر إن الكثير من المواطنين يتخيلون أن مهنة الإعلامي "يصحى الصبح ويضرب كلمتين ويأخذ فلوس كتير ويروح"، موضحًا أن المسألة ليست بهذه السهولة بل في قمة الصعوبة، حيث إن وظيفة الإعلامي دقيقة وحساسة مثلها مثل أي وظيفة أخرى دقيقة وحساسة.

وأضاف أديب، أنه يجب على الإعلاميين تّحمل مسؤولية وأمانه الخبر الصحيح والمعلومات الصحيحة والرأي المناسب الذي من خلاله يقوم المشاهد بفهم ما يحدث حولهم في العالم، كما أن الشخص الذي يّعمل في الإعلام لا يقتصر عمله على ساعات محددة بل يعمل على مدار الـ 24 ساعة، "يعني لو ماشي وحصلت حادثة دي شغله، لو قاعد وحصل لا قدر الله انفجار ده برضوا شغله ويتابعه على طول"، كما أنه ضد كلمة إعلامي، "لإما مذيع لإما صحفي"، على حد قوله.

وأشار إلى أن مصر حبى الله عدد من الإعلاميين من أجل أن يصلوا بالمعلومات للمواطنين، حيث إن الإعلام قائم على العشرة بين المشاهد والمذيع وكذلك الثقة، "الناس بتثق في اللي بيقدم أخبار متعوب فيها، إحنا في الحلقة الواحدة بنقدم 20 خبر وده رقم كبير أوي على فكرة لأننا بنقي الـ 20 دول من 120 خبر على الأقل وننقيهم ونوثقهم"، موضحًا أنه يحضر قبل بدء البرنامج بثلاثة ساعات مع تواصل مستمر بفريق إعداده على مدار الساعة.

وأوضح أن الآونة الأخيرة هناك حديث كتير عن الإعلام المصري ومستوى الإعلام المصري وبعيدًا عن الاجراءات الحكومية والأجهزة التي من دورها تقوم بضبط إيقاع العمل الإعلامي يجب علينا كإعلاميين أن نضبط العمل من ذاتنا وتقديم عملنا على أكمل وجه، ونبذل جهدًا كبيرًا في العمل بحيث يخرج على أكمل وجه للمواطنين، كون أن الإعلام عمل إنساني، مؤكدًا أنه من الوارد أن يخطأ كثيرًا ولكن هناك مجال للتصحيح.

وتابع: "في بعض صحف الخارج فيه ناس تقولك دي الأخبار اللي قدرنا نتيقن منها حتى هذه اللحظة، لأن ممكن يحصل أي طارئ على الخبر فيغير من مجرياته"، كما ذكر أنه بعيدًا عن القواعد التي تم وضعها لضبط العمل الإعلامي يجب على الإعلاميين من تلقاء نفسهم تقديم خدمة جيدة وأن يبذلوا جهودًا كبيرة لتقديم الخدمة للمواطنين كونها خدمة مدفوعة الثمن، "مشاهدة المواطن للإعلانات دي فلوس بتيجي للبرنامج وبعدين نصرف فلوسها وناخد المرتبات".

وأشار إلى أن الإعلامي مثلة مثل المهندس والطبيب والمدرس يجب عليه مراعاة الله في عمله، ويقدم المعلومات بشكل صحيح، مضيفًا: "أوصي نفسي وزملائي الإعلاميين بتقديم خدمة جيدة للناس، الإعلامي علية حمل ثقيل، إحنا مش دولة عادية، عندنا مشاكل خارجية وتحديات داخلية، مشاكل في التعليم والصحة، مؤامرات جوانا، عندنا فيه ناس عاوزه تستغل حاجات بتحصل".

وتابع: "أنا بقول كده عشان يمكن أنا الأقدم، وارد جدًا إني أغلط بس بنصحح الأخطاء، فيه ناس فاكره إن الشطارة إنها تعمل برنامج، لأ طبعا، الشطارة إنك تعمل برنامج والناس تتفرج عليك، لو محدش بيشوفك يبقى زي الدكتور اللي محدش بيروحله، زي المدرس اللي مش بيروح المدرسة، زي المهندس اللي مش بيعمل مشروعات، الإعلام خدمة ورسالة ووظيفة".