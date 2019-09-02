قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن اللقاءات التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فرنسا على هامش قمة مجموعة الدول السبع لها أهمية كبرى للغاية، مشيراً إلى أن السيسي التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكان هناك اهتماما كبيرا من قبل ترامب بلقاء السيسي، بهدف بحث القضايا الإقليمية الساخنة، وعلى رأسها قضية ليبيا بالإضافة للعلاقات الثنائية بين البلدين التي كانت محل الاهتمام من قبل الرئيسين.

وعن علاقة الرئيس السيسي بنظيره الأمريكي، قال: "فيه معرفة وثيقة ولقاءات عديدة جمعت السيسي وترامب قبل تولي الرئيس الأمريكي المسؤولية، وهناك احترام متبادل ورغبة في التواصل".

وأضاف "شكري"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، أن الرئيس السيسي التقى بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني الجديد، بعد فترة وجيزة من توليه منصبه، وهناك رغبة حقيقية وإيجابية في وضع العلاقة مرة أخرى على مسار إيجابي وتوطيد العمل المشترك.

وأوضح وزير الخارجية أيضاً أن لقاء الرئيس السيسي مع المستشارة ميركل كان مهما للغاية، حيث إن العلاقة بين البلدين عميقة ولها بعدها الاقتصادي، بحكم أن ألمانيا رائدة في الاتحاد الأوروبي.