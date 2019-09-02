إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، أمس، إثر انقلاب سيارة على طريق "كوم حمادة - عزبة بدر" التابعة لدائرة مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من المقدم حمدي حميدة نائب مأمور مركز شرطة كوم حمادة، بانقلاب سيارة ملاكي على طريق "عزبة بدر - كوم حمادة" التابع لدائرة المركز.

وانتقل الرائد عمر عرفات رئيس مباحث مركز شرطة كوم حمادة، وتبين إصابة مصطفى جمال زكي 21 عاما، وإبراهيم شعبان حافظ 22 عاما، ومهيمنه سمير عطا 15 عاما، ولطيفة إبراهيم غانم 50 عاما، بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم.

تم نقل المصابين لمستشفى إيتاي البارود، وحُرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.