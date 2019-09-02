تواصل نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول، التحقيق في حادث انفجار سيارة أمام معهد الأورام الذي حدث قبل عدة أسابيع وخلف عددا من الضحايا بين قتيل ومصاب.

وقررت النيابة في ساعة مبكرة، صباح اليوم، حبس أحد المتهمين بالاشتراك في الحادث لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد استجوابه عدة ساعات ومواجهته بالاتهامات المنسوبة له.

ونسبت النيابة للمتهم حسام عادل اتهامات تتعلق بالانضمام لجماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها، وكان الإرهاب أحد الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة بالإضافة للاشتراك في حادث معهد الأورام.

كانت جلسة التحقيق الأولى مع المتهم بدأت، مساء أمس، بعد عرضه على النيابة للمرة الأولى منذ إلقاء القبض عليه واستمرت عدة ساعات حتى صدر قرار حبسه احتياطيا على أن تستكمل النيابة التحقيق معه في جلسات لاحقة.

كان المتهم حسام عادل ألقي القبض عليه بعد أيام من وقوع الحادث وقالت وزارة الداخلية، إنه من دبر لمنفذ الحادث لقاء أسرته في القاهرة بمنطقة حديقة الأزهر قبل ساعات من ارتكاب الحادث وانفجار السيارة.

وأفادت التحقيقات بأن المتهم المحبوس يعد أحد أعضاء حركة حسم الإرهابية التابعة لجماعة الإخوان، وأنه مسؤول الدعم والرصد بالخلية التي نفذت الحادث والتي قتل عدد من أعضائها في مواجهات مع الأمن في أثناء مداهمة أماكن اختبائهم في محافظة الفيوم والقاهرة وبين من قتلوا في تلك المداهمات إبراهيم خالد شقيق منفذ الحادث، والذي كان عضوا في تلك الخلية أيضا.

يذكر أن منفذ حادث انفجار سيارة أمام معهد الأورام لقي مصرعه في الحادث بعد انفجار السيارة التي كان يستقلها، وأعلنت وزارة الداخلية آنذاك أن منفذ الحادث يدعى عبدالرحمن خالد، وأنه جرى التعرف عليه وتحديد هويته عن طريق تحليل البصمة الوراثية للحمض النووي ومضاهاتها بأفراد أسرته.