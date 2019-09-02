تستعد محافظة الشرقية لافتتاح 51 مشروعا، خلال الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة الموافق 9 سبتمبر الجاري.

وقال موظف بالعلاقات العامة في ديوان محافظة الشرقية لـ"الوطن"، إن تكلفة المشروعات تبلغ مليار و135 مليون جنيه موزعه على النحو التالي: 12 مشروعا بالإسكان بتكلفة 280 مليون جنيه و6 مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة نحو 421 مليون جنيه و3 طرق بتكلفة 65 مليون جنيه".

وأضاف أنه تشمل المشروعات "إنشاء وتطوير مدارس بتكلفة 153 مليون جنيه، وإنشاء لوحات كهرباء بتكلفة 210 مليون جنيه بالإضافة لعدة مشروعات في قطاع الصحة وغيرها".