مصرع أب ونجله في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بالبحيرة

لقى شخص ونجله، مقيمان في القاهرة، اليوم، مصرعهما إثر انقلاب السيارة التى كانا يستقلانها على الطريق الصحراوي السريع بالقرب من مدينة النوبارية بمحافظة البحيرة، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى النوبارية المركزي، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.

تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور قسم شرطة غرب النوبارية، بانقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 133 على الطريق الصحراوي السريع، ووجود متوفيين.

انتقلت الأجهزة الأمنية، إلى مكان الحادث، وتبين لضباط مباحث قسم شرطة غرب النوبارية، انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 133 على الطريق الصحراوي السريع، وأسفر الحادث عن مصرع محمود حسن ثروت 48 سنة، ونجله جمال محمود حسن 25 سنة، مقيمان بالقاهرة.جرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى النوبارية المركزي، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.