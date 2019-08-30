أبرز الإعلامي عمرو أديب، تقرير "الوطن"، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، عن تفاصيل حبس مدير "الصرف الصحي" بالجيزة.

وجاء في الخبر، أن المستشار نبيل صادق، النائب العام، حبس مدير شبكات الصرف الصحي في الجيزة على ذمة التحقيقات، التي تجريها النيابة معه في واقعة وفاة الطفل "ياسين" عقب سقوطه في بالوعة صرف صحي بالعمرانية.

كما أمر النائب العام بضبط وإحضار مراقب الشبكات للتحقيق معه، واستمع إبراهيم خلف رئيس نيابة العمرانية، لأقوال رئيس حي العمرانية، وبعض المسؤولين.

بعد موت الطفل ياسين.. تفاصيل حبس مدير "الصرف الصحي" بالجيزة

وعلق أديب: "مفيش حاجة بترجع اللي راح، لكن الشيء العظيم إن في محاسبة والنائب العام مهتم شخصيًا وبيتابع وبيدور على المسؤول، الواد كان ملاك طاهر، الله يرحمه".