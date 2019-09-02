السيطرة على حريق في أكوام قش وآخر بمقلب قمامة بالقليوبية

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريقين نشب أحداهما في مصرف "سندبيس" بالقناطر الخيرية بسبب حرق أحد المزارعين كمية كبيرة من القش، والآخر في مقلب قمامة بحي شرق شبرا الخيمة، وتحرر محضر بالوقائع وتولت النيابة التحقيق.

تابع العقيد أحمد الهواري، رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية، اليوم الاثنين، السيطرة على حريق مصرف "سندبيس"، مارا بالأراضي الزراعية، حيث أحرق أحد الأهالي كمية من القش بعد إلقائها على المصرف، ما أدى إلى تصاعد الأدخنة الكثيفة نتيجة الحرق.

كما تم السيطرة على حريق نشب بمقلب قمامة مرتفع في حي شبرا الخيمة بشارع 125، تم تركه منذ عدة أيام، واشتعل ذاتيا بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات اللازمة حيال الوقائع المختلفة، وتولت النيابة العامة التحقيق.