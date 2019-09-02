وزيرة الثقافة: تحويل "القلعة للموسيقى" من مهرجان محلي لدولي كان حلما

أعربت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، عن سعادتها البالغة بنجاح مهرجان القلعة الدولي للموسيقي والغناء، موجهة الشكر والتقدير لكل القائمين على المهرجان متمثلين في وزارة الآثار ودار الأوبرا المصرية، وكذلك الأجهزة الأمنية التي كان لها دور كبير في إنجاح هذا المهرجان، وذلك خلال تصريحات خاصة لشاشة "TeN".

وأضافت عبد الدايم، أن هناك عدة عوامل ساعدت على نجاح المهرجان، كما أنه تم التنظيم للمهرجان من فترة طويلة، وحضرة عدد كبير من نجوم الفن وشهد إقبالًا كثيفًا من قبل المواطنين، حيث كانت هناك قوافل تأتي من المحافظات لمشاهدة وحضور المهرجان، "أنا في قمة السعادة من هذا الحضور الكثيف".

وأشارت وزيرة الثقافة، إلى أنها سعيدة للغاية من تحويل المهرجان القلعة من كونه مهرجان محلي إلى مهرجان دولي، حيث كان ذلك بمثابة حلم، رغم أنه في السنوات السابقة كان المهرجان لا ينقصه شيء حتى يكون دوليًا، معربة عن أملها في تنظيم مهرجانات للموسيقي والغناء في مختلف المحافظات.

وتابعت: "إن شاء الله يتحقق هذا المهرجان في أكثر من محافظة بالتنسيق مع وزارة الآثار في أكثر من موقع أثري، سعر التذاكر بسيط و يتيح لكل الفئات إنهم يقدروا يشوفوا برنامج متنوع فيه فرق عالمية وثقافات مختلفة".