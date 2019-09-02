أكد أحمد شيحة عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، أن إلغاء الدولار الجمركي لن يؤثر على أسعار السلع والمنتجات في الأسواق، حيث لا يجرى دفع جمارك على أغلب المواد الخام والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن الدولار الجمركي هو السعر الذي تحدده وزارة المالية شهريًا، بعيدا عن تقلبات العملة في السوق المحلية.

وعن أسعار الأدوات المنزلية، قال "شيحة" إنها تُعامل وفق سعر الدولار البنكي وليس الدولار الجمركي الذي تم إلغاؤه، متمنيا بألا يرفع تجار الأدوات المنزلية الأسعار لأن القرار لن يؤثر عليهم.

وأصدرت وزارة المالية بيانًا توضح فيه الأسباب الكاملة لقرار إلغاء التعامل بالدولار الجمركي اعتبارًا من أول سبتمبر الحالي، والعمل بأسعار صرف العملات الأجنبية المُعلنة من البنك المركزي، عند تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بكافة أنواعها.

وأوضحت "المالية" أن القرار الجديد يعد عودة للتعامل الأصلي المقرر طبقًا لقانون الجمارك، نتيجة لزوال الظروف الاستثنائية التي جعلت الحكومة تتعامل بالدولار الجمركي، ولكن الآن استقرت أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي، وتقاربت مع أسعار الدولار الجمركي.

وأضاف بيان الوزارة أن تثبيت سعر الدولار الجمركي خلال الفترة الماضية، كان قرارًا استثنائيًا بهدف تحقيق نوع من الاستقرار في أسعار السلع بالسوق المحلية في أعقاب تحرير سعر الصرف، وتذبذب أسعار الدولار، والعملات الأجنبية الأخرى، مشيرًا إلى أن الأشهر الماضية شهدت استقرار أسعار العملات الأجنبية، ومن ثم تقارب سعر الدولار الجمركي مع أسعار صرف العملات المعلنة من البنك المركزي.