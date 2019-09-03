الرئيس البرازيلي يخضع الأسبوع المقبل لعملية جراحية رابعة بعد حادث طعنه

يخضع الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، لعملية جراحية رابعة الأسبوع المقبل منذ أن تعرض لحادث طعن في البطن خلال اجتماع انتخابي العام الماضي، وقال - في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" أوردتها شبكة "يورو نيوز" الأوروبية، اليوم - إنه سيقضي نحو عشرة أيام يتعافى فيها بعد إجراء العملية.

وأشار الأطباء، إلى أن العملية التي سيخضع لها بولسونارو هذه المرة لا تمثل سوى خطر بسيط، كما أوضح لياندرو إيتشينيك أحد الاطباء المعالجة للرئيس أن العملية تعالج فتق حدث في أعقاب العمليات السابقة وأنها تعد عملية تصحيحية، مؤكدًا أن الرئيس بصحة جيدة للغاية.

وأشارت الشبكة الإخبارية، إلى أنه في شهر يونيو الماضي تم تبرئة الشخص الذي اتهمه مدعو العموم بطعن بولسونارو خلال شهر سبتمبر الماضي بعد أن قرر قاضي أن المتهم يعد غير سليم عقليًا.