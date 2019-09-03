خبير أمني: مصر إحدى الدول السباقة في التعاون الدولي لمواجهة الإرهاب

قال اللواء محمد زكي، مساعد وزير الداخلية سابقا، إن مصر تُعد إحدى الدول السباقة في التعاون الدولي والإقليمي والأفريقي والعربي من أجل مواجهة الإرهاب والعناصر التكفيرية، حيث يتم تبادل المعلومات بينها وبين الدول الأخرى فيما يخص تحركات الجماعات الإرهابية، وذلك تعليقا على استقبال محمود توفيق، وزير الداخلية، جيل دو كيرشوف المنسق العام لمكافحة الإرهاب بالاتحاد الأوروبى الذى يقوم بزيارة رسمية للبلاد على رأس وفد من كبار معاونيه.

وأضاف "زكي"، خلال مداخلة هاتفية في نشرة "أخبار TeN"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن الإرهاب يعد ظاهرة تعمل الدولة على تجميدها، وكذلك حصرها وحصر أنشطتها الإرهابية، كما أنه "يجب أن نعلم جميعًا أن تجفيف منابع الإرهاب يأتي من خلال التعاون الدولي لمكافحته سواء بتبادل المعلومات أو تبادل التدريب المشترك بين الدول لمواجهة هذه الظاهرة، أو تعزيز التجهيزات الخاصة لمواجهة الإرهاب.

وأوضح مساعد وزير الداخلية سابقا، أن الإرهاب عملية عنيفة جدا، وينتهج استراتيجية عنف منظمة، تقوم بمهاجمة مصالح دولة أو أكتر من دولة بهدف تغيير مسار السياسي للدولة أو إجبارها على اتخاذ قرار لا يتم مع سياستها المعلنة.