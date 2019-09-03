بعد تأهلهما لنهائي الكأس.. بيراميدز والزمالك على قمة "جوجل تريند"

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بيراميدز

انتهى الشوط الأول من المباراة، التي تجمع حاليا فريقي بيراميدز وبتروجت، بتقدم فريق بيراميدز بهدفين نظيفين، وذلك في المواجهة، التي تجمع الفريقين على ملعب "بتروسبورت"، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر.

عاجل.. بيراميدز يضرب بتروجت بهدفين في الشوط الأول.. والمهدي سليمان ينقذ ركلة جزاء

نجح فريق بيراميدز في التأهل إلى نهائي بطولة كأس مصر، وذلك عقب انتصاره على نظيره بتروجت بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، على ملعب "بتروسبورت"، بالدور نصف النهائي من كأس مصر.

أحرز هدف فريق بيراميدز الأول، إيريك تراوري، في الدقيقة 16 من زمن المباراة، فيما سجل إبراهيم حسن الهدف الثاني في الدقيقة 45 من زمن المباراة.

بالفيديو.. بيراميدز ُيسقط بتروجت بثنائية ويضرب موعدًا مع الزمالك في نهائي الكأس

الزمالك اليوم

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تحديد يوم الأحد المقبل الموافق 8 سبتمبر الحالي موعدا لنهائي بطولة كأس مصر بين فريقي الزمالك وبيراميدز، على أن يحدد ملعب المباراة وموقف الحضور الجماهيري على ضوء الموافقات الأمنية.

ونجح فريق الزمالك في التأهل إلى نهائي بطولة كأس مصر، وذلك عقب انتصاره الثمين على فريق الاتحاد السكندري بهدف نظيف، بالدور نصف النهائي، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس، الأحد.

عاجل.. اتحاد الكرة يحدد 8 سبتمبر موعدًا لنهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز

وافق شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، على خروج ثنائي الزمالكمصطفى محمد وإمام عاشور، من معسكر الفراعنة المقام حاليًا بالملعب الفرعي لستاد القاهرة، من أجل المشاركة مع الفارس الأبيض في نهائي كأس مصر.

خاص.. شوقي غريب يعفي ثنائي الزمالك من معسكر المنتخب الأولمبي للمشاركة في نهائي الكأس

استقر مسئولو نادي الزمالك على مخاطبة الاتحاد التونسي لكرة القدم من أجل الحصول على إذن من الجهاز الفنى لمنتخب تونس بإعفاء الثنائى فرجاني ساسى وحمدى النقاز من المعسكر القادم لمنتخب تونس.

وكان منذر الكبير المدير الفنى لمنتخب تونس عن قائمة نسور قرطاج التى تستعد لخوض مباراتين وديتين أمام منتخبى موريتانيا وكوت ديفوار فى شهر سبتمبر الجاري.

الزمالك يلجأ للاتحاد التونسي ليضمن مشاركة ساسي والنقاز في نهائي كأس مصر