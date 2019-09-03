وصف الإعلامي عمرو أديب فيديو الداعية الإخواني الإرهابي الهارب وجدي غنيم، الذي يتفاخر فيه بأنه يركب السيارات الفارهة في تركيا ويأكل أفضل الأطعمة بعدما ورط الشباب الإخواني في العمليات الإرهابية بـ"البجاحة والوقاحة".

وقال أديب، خلال تقديمه حلقة الاثنين من برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، "حقيقي بجد بيصعب عليا كل شاب إخوانجي اتخدع ومشي ورا هذا التنظيم النصاب الضلالي".

ووصف أديب غنيم بأنه "نصاب ويبيع أمه عشان هو يعيش وينبسط وفي الآخر الشباب اللي ضل الطريق ودخل السجن وحياته انهارت ولحد النهاردة عايش في حالة فصام في الشخصية".

وظهر وجدي غنيم في الفيديو وهو يخطب الجمعة في أحد المساجد بتركيا ويقول، "فيه ناس حاقدة علينا معرفش ليه كده أه والله وفيه ناس بتقول ده راحوا تركيا بيركبوا عربيات وبياكلوا شاورما وأنت مالك يا حاقد يابو قلب أسود أومال عاوزنا ناكل فول وفلافل".

وتابع، "ربنا كرمنا هنا وكنا بناكل فول وفلافل في بلادنا واحنا راكبين كذا عربية ياخي ولا هو مكتوب علينا الفقر والذل".