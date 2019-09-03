"الدليل البدوي".. أساس سياحة السفاري في سانت كاترين

يعتمد المواطنون بمدينة سانت كاترين على السياحة كمصدر أساسي للدخل القومي لديهم خاصة أن جميع السائحين الذين يترددون على المدينة من عشاق رحلات السفاري والتخييم نظرا للطبيعة الجبلية القاسية للمدينة، فلابد من وجود دليل يعرف جميع الدروب والمدقات التي تصل بين أهم المناطق السياحية بالمدينة.

ويعد بدو جنوب سيناء على دراية بجميع الدروب حيث يستعان بهم في جميع رحلات السفاري ولا يسمح لهم أمنيا بالخروج لهذه الرحلات دون دليل بدوي.

وقال سليمان الجبالي، من قبيلة الجبالية بسانت كاترين ويعمل كدليل سياحي أن جميع أبناء القبائل البدوية بسانت كاترين يمارسون مهنة الدليل السياحي خلال رحلات السفاري، حيث إنها مصدر الرزق والدخل الرئيسي لهم حيث يرافق الدليل الأفواج السياحية الصاعدين لمشاهدة شروق الشمس من أعلي قمة جبل موسي وأيضا رحلات السفاري والتخييم داخل الوديان وتسبق الجبال .

وأكد علي أن الدليل البدوي لابد أن يكون علي دارية بجميع مداخل ومخارج الدروب الجبلية وأيضا ابيار وعيون المياه لتزويد الفوج بمياه الشرب خلال الرحلة كما يكون هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة والمسؤول عن أمن وسلامة أفراد الفوج السياحي خلال الرحلة .

وأضاف أنه يوجد عرف متبع بين أفراد القبيلة الواحدة وأيضا القبائل الأخرى وهو أن يتم توزيع الأفواج السياحية التي تأتي لزيارة المدينة بالتساوي بين الجميع ولا يحق لأي مجموعة سياحية اختيار الدليل بل يتم الاستعانة بمن يحين دوره ويتم تعويض الدليل ماديا في حالة تنازله عن دوره لدليل آخر.

وأشار إلى أن جميع رجلات السفاري تتم بعلم أجهزة الأمن، التي تطمئن على مرافقة دليل بدوي للمجموعة وتحصل على بياناته بشكل متكامل منعا لحدوث أي أزمات، موضحا أن أجر الدليل يصل إلى 250 جنيها في الرحلة الواحدة.