عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، المؤتمر التنسيقي لمناقشة الاستعداد للمؤتمر الدولي الخامس للسياحة الدينية ملتقي سانت كاترين لتسامح الأديان "هنا نصلي معا"، والذي سيعقد بمدينة سانت كاترين في الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر 2019 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حضر المؤتمر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة، الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، الدكتور عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، الأنبا ارميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي، الدكتور هاني عزيز أمين عام جمعية محبي مصر السلام، الدكتور أحمد عواض رئيس هيئة قصور الثقافة، الدكتور جمال مصطفى رئيس هيئة الآثار الاسلامية والمسيحية، نائبا عن وزير الآثار، وممثل عن الأزهر وممثل عن الكنيسة الإنجلية وممثل وزارة الشباب وممثل وزاره الإستثمار وممثل وزارة التعاون الدولي.

وأكد فودة، أن المؤتمر الدولي الخامس للسياحة الدينية ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان "هنا نصلي معا"، والذي سيعقد بمدينة سانت كاترين خلال الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيكون مؤتمرًا عالميًا.

وأضاف المحافظ أنه تم دعوه 100 شاب من الشباب المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارة الهجرة، فضلًا عن دعوة شباب من جميع جنسيات العالم ودعوة 30 سفيرًا بأسرهم، مشيرًا إلى أنه سيفتتح خلال الاحتفالية استراحة الزعيم الراحل محمد أنور السادات بسانت كاترين.

وأوضح أنه سيجرى تخصيص 5 طائرات لنقل الضيوف من القاهرة إلى سانت كاترين حيث سيجري تسكين ضيوف المؤتمر يوم الخميس الموافق 9 أكتوبر، وسيعقد المؤتمر الصحفي وحفل فني وإنشاد ديني مساء الجمعة الموافق 10 أكتوبر، على أن تكون مغادرة الوفود السبت 11 أكتوبر.