أعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، توريد جهاز تعقيم جديد لمستشفى حميات الغردقة، في إطار تفعيل دور المجتمع المدني.

جاء ذلك ذلك أمس أثناء تفقد مرعي لمستشفى حميات الغردقة، برفقته الدكتور حاتم الدمياطي، مدير الإدارة الصحية بالغردقة، للاطمئنان على سير العمل ومتابعة الأقسام وحالة المرضى وتوافر الأدوية والمستلزمات وحسن سير العمل وانتظامه.

وتفقد مرعي أقسام المستشفى الاستقبال والطوارئ ووحدة المناظير ووحدة علاج للفيروسات الكبدية والتعقيم، حيث إنه تم توريد جهاز تعقيم جديد بالمشاركة المجتمعية، يأتى ذلك في إطار تفعيل دور المجتمع المدني ومساهمته الفعالة في خدمة القطاع الصحي.

كما تفقد جهاز فحص الهرمونات الجديد، وتابع تدريب العاملين على الجهاز، حيث إنها خدمة جديدة بالمستشفى، لاكتشاف الخلل الهرموني.