إصابة عامل في مشاجرة بسبب خلافات مالية بالعبور

أصيب عامل بطلق ناري في القدم إثر مشاجرة بالعبور مع آخرين بسبب خلافات مالية وجرى نقل المصاب للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء طارق العجيزي إخطارا من العميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية بورود بلاغ لقسم شرطة العبور من عمليات النجدة بحدوث مشاجرة ومصاب بناحية خط 10 جمعية أحمد عرابي.

انتقل العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي لمكان الواقعة، وبالفحص تبين حدوثها بين كل من طرف أول "السيد م م" و"محمد س و" طرف ثان و "محمد ع أ" مصاب بادعاء طلق ناري بكعب القدم اليمنى وذلك بسبب وجود خلافات مالية بين الطرفين.

تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الأول السلاح المستخدم في الواقعة عبارة عن طبنجة عيار 9 مم بخزينتها 12 طلقة من ذات العيار المرخصة له.

بمواجهة الأول أقر بقيامه بالتعدي على الثالث وإطلاق العيار الناري على إثر المشادة الكلامية، وعلل تواجده بمحل الحادث لوجود خلافات مالية وبينه وبين "محمد ع ع" وأنه دائم البحث عنه للتحصل على مستحقاته المالية.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.