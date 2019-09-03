أعاد رجال الحماية المدنية، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، حركة المرور إلى طبيعتها على الطريق الزراعي السريع، بعد أن جرى إزالة آثار حادث سقوط حمولة مخلفات دواجن بنهر الطريق، وأعيد فتح الطريق الزراعي السريع أمام حركة السيارات.

كان اللواء مجدى القمري مدير الأمن، تلقى إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث مروري على الطريق الزراعي السريع، أمام عزبة الطنيخي اتجاه الإسكندرية، بسبب انفجار إطار سيارة تحمل كمية من مخلفات الدواجن.

انتقل فريق من المرور ورجال الحماية المدنية والمباحث، إلى موقع الحادث، وجرى رفع السيارة وفتح الطريق أمام السيارات والمارة.