واصل فيلم "ولاد رزق 2" للفنان أحمد عز، حصد إيرادات عالية، إذ بلغ إجماليها حتى الآن 88 مليونا و244 ألف جنيه. بينما حقق فيلم " الفيل الأزرق 2" حتى الآن 93 مليوناً و800 ألف جنيه.

"ولاد رزق 2" بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوي ونسرين أمين، إضافة إلى باسم سمرة وغادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصري وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفي وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

الجزء الأول من الفيلم عرض عام 2015، وتدور قصة الجزء الثاني بعد مرور 3 سنوات من انتهاء الجزء الأول، يحاول الإخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدثا واحدا يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك، ويدخلهم في عوالم جديدة عليهم، ويضعهم في مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.