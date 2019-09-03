قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن انتخابات الرئاسية التونسية التي ستجري في منتصف الشهر الجاري ستشهد 26 مرشحًا، موضحًا أن جماعة الإخوان الإرهابية دفعت لأول مرة بمرشح هو عبدالفتاح مورو نائب المرشد العام للجماعة في تونس، إضافة إلى وجود مرشحين ذوي صلة بها مثل المنصف المرزوقي الذي يعتبر ذراعها السياسية ويعمل لصالحها بصفة دائمة.

وأضاف مكرم، خلال حواره مع الإعلامية ياسمين عز مقدمة برنامج "حديث المساء"، عبر شاشة "mbc مصر"، أن الجماعة شديدة الابتزاز لكل الأطراف القوية في الانتخابات، حيث تريد أن تدفعهم إلى التنازل حتى تكون فرص مرشحها أقوى، ولا تتورع عن إرسال تهديدات مباشرة إليهم، كما أحرقت بيت إحدى المرشحات واستولوا على كافة الأوراق الخاصة بالترشح للانتخابات.

وتابع أن البعض المرشحين يرون ضرورة اجتثاث الإسلام السياسي، لأنه يمكن أن يشكل خطرًا على مستقبل البلاد، وأنهم يهدفون إلى الهيمنة والسيطرة على تونس: "لهم تأثيرهم في التأثيرات على الانتخابات ويستخدمون كافة الأدوات القذرة".