ينطلق معرض "كتاب الدقي المخفض" في دورته العاشرة، والذي يقام بتنظيم من مجموعة "ميكروفون" وتحت رعاية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، ونشوى حوفي مديرة النشر بمؤسسة نهضة مصر، خلال الفترة من 12 وحتى 16 سبتمبر الجاري، من الساعة 10 صباحًا وحتى 10 مساءً.

ويتكون المعرض من 7 أركان، كالتالي:

- قسم الكتب المستعملة.

- قسم الكتب الجديدة.

- قسم للكتب الإنجليزية والفرنسية.

- قسم كتب الأطفال، والألعاب التعليمية.

- قسم تبادل الكتب، والكتب المجانية.

- قسم المشغولات اليدوية.

والكتب المعروضة منها المستعمل والجديد، وهي متنوعة في المجالات كافة، من الفكر والأدب والفن وغيرها، وتعد مساحة للطلبة والباحثين على وجه الخصوص، حيث يقدم المعرض أكثر من 100 ألف كتاب مخفَّض بأسعار تبدأ من 5 جنيهات.

ومن بين الدور والمكتبات التي تشارك بكتبها "نهضة مصر، عصير الكتب، البشير، تويا، المصرية اللبنانية، الألف كتاب، المحروسة، بتانة، بداية، مدارات، تكوين، مكتبة مصر، زيرو وان".

ويقام المعرض في فيلا إبداع، بـ28 شارع جابر بن حيان، المتفرع من شارع الدقي.