اتهم 5 شباب سائقا بالنصب عليهم بتقاضي مبالغ مالية مقابل تسفيرهم للعمل بالخارج.

تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة ههيا بلاغا من 5 شباب يتهمون خلاله سائقا مقيم في "نزلة حيان" التابعة لمركز ههيا بالنصب عليهم.

واتهم الشباب المتهم بتقاضي 5 آلاف جنيه من كل منهم كدفعة أولى من إجمالي مبلغ 20 ألف جنيه جرى الاتفاق مع كل منهم على دفعهم مقابل تسفيرهم للعمل بالخارج إلا أنه لم يمنحهم أي تأشيرات أو عقود عمل ورفض رد المبالغ التي حصلها منهم.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.