قال الإعلامي تامر أمين، إن مناشدته لجماهير النادي الأهلي، بعدم المبالغة في انتقاد مجلس إدارة النادي والمدير الفني الجديد لفريق الكرة لاقت صدى واسعًا وتقبلًا وارتياحًا كبيرًا وتنفيذا من جانبهم.

وأضاف أمين، خلال حلقة اليوم من برنامج "آخر النهار"، عبر شاشة "النهار"، أن عددًا كبيرًا من جماهير النادي الأهلي والمسؤولين عبر الكثير من الصفحات الداعمة له على مواقع التواصل الاجتماعي تواصلوا معه: "وجدت استجابة رائعة، واعترفوا لي بخطئهم وأنهم سيتسببون في هدم كيان النادي بهذه التصرفات".

وتابع: "لو بنشجع الكيان يبقى نشجع بس ونقف وندعم المدرب الجديد بغض النظر عن وجهة نظرنا، ولو ده محصلش منلومش مجلس الإدارة لو مقامش بدوره".

وأشار إلى ضرورة تقييم مجلس الإدارة في نهاية فترة توليه أعمال النادي، وخلال فترة الانتخابات: "هو ده بس الوقت اللي نقرر نكمل معاهم ولا لأ، لكن في نص المشوار، التراجع من المشجع خيانة، واللي يخون مالهوش مكان بيننا".

وكان مقدم برنامج "آخر النهار"، قد استنكر في حلقة الأمس من برنامجه، هجوم جمهور الفريق على مجلس الإدارة، واصفًا الأمر بحالة الهجوم والتشويه المتعمد، مؤكدًا أنه لم يرَ هذا الأمر طوال 50 عامًا شجع فيها الفريق.

ويتعرض مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، إلى هجوم عنيف من قبل أنصار الفريق، بعد الهزيمة الثالثة على التوالي من نادي بيراميدز هذا الموسم، التي أسفرت عن توديع بطولة كأس مصر، بالإضافة إلى التعاقد مع المدير الفني السويسري فايلر، الذي اعتبره قطاع عريض من الجمهور لا يلبي طموحات النادي.