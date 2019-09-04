أخبار ماتفوتكش: "التعليم" تعلن خريطة العام الدراسي الجديد

تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية:

"التعليم" تعلن خريطة العام الدراسي الجديد: امتحانات الثانوية 6 يونيو

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2019-2020، بعد اعتمادها، وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن العام الدراسي في الصفوف الأولى يبدأ 11 سبتمبر الجاري، و21 سبتمبر لباقي الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي، ويبدأ امتحان الفصل الدراسي الأول السبت 11 يناير 2020.

وزير الخارجية يستقبل المنسق العام للاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، أمس 3 سبتمبر الجاري، جيل دي كيرشوف، المنسق العام للاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب، حيث بحث الجانبان سبل تكثيف التعاون وتنسيق الجهود بين مصر والاتحاد الأوروبي لمواجهة ظاهرة الإرهاب والقضاء عليها باعتبارها آفة عالمية تهدد جميع الدول والشعوب.

"المالية": نستهدف سداد 192 مليار جنيه لصناديق أصحاب المعاشات

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة تستهدف سداد نحو 192 مليار جنيه لصالح صناديق أصحاب المعاشات، وأضاف معيط، في كلمته على هامش مشاركته بمؤتمر صحفي ينظمه مجلس الأعمال المصري الكندي مساء أمس، أن هذا الاتجاه يأتي بالتزامن مع نجاح الحكومة في تحقيق فائض أولى بالموازنة خلال العامين الماليين الماضيين، وأشار وزير المالية إلى أن التعديلات على قانون المعاشات تتيح تأسيس كيانات استثمارية داعمة للدولة على غرار التجارب الدولية، كاشفا أن الحكومة تستهدف سداد نحو 1.3 تريليون جنيه على مدار الـ7 سنوات المقبلة.

استعدادات العام الدراسي الجديد: "إدارات المحافظات" تسابق الزمن لسد عجز المدرسين

أنهت مديريات التربية والتعليم بمختلف المحافظات استعداداتها لاستقبال العام الدراسى الجديد 2019/ 2020، فى جميع المدارس بجميع المراحل التعليمية، من خلال الانتهاء من أعمال صيانة الفصول والمرافق داخل المدارس، وتنفيذ حملات مكثفة للنظافة وتشجير الأفنية، فى الوقت الذى تخوض فيه بعض الإدارات التعليمية، خاصة فى المدن النائية، سباقاً مع الزمن، لسد عجز المدرسين فى عدد من المدارس التابعة لها.

واشنطن تقرر فرض عقوبات على وكالة الفضاء الإيرانية

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على وكالة الفضاء الإيرانية ومعهد أبحاث الفضاء الإيراني، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية"، وكشف مسؤول بوزارة الخزانة الأمريكية عن الأسباب التي دفعت واشنطن لفرض عقوبات على "جمال ترست بنك" اللبناني، والأدوار التي لعبها في دعم تنظيمات إرهابية، وعلى رأسها حزب الله اللبناني.

تلاحقها تهديدات بالقتل.. عبير موسى المرشحة للانتخابات الرئاسية في تونس

بعد مرور أيام قليلة على إعلان القائمة النهائية للمرشحين بالانتخابات الرئاسية التونسية، وجهت وزارة الداخلية تحذيرا للمرشحة الرئاسية عبير موسى، نظرا لوجود تهديدات ومخطط لاغتيالها، وأورد موقع "حقائق أون لاين" المحلي، عن مصدر أمني، قوله إنه تم توجيه رئيسة الحزب الدستوري عبير موسى بتغيير مقر إقامتها بصفة مستمرة، حتى لا تتمكن "المجموعة الإرهابية التي تخطط لاغتيالها" من رصد تحركاتها.

"الأنفاق": بدء تنفيذ المرحلة الأولى لـ"مترو الهرم" نهاية 2019

كشف اللواء عصام والى، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، عن بدء الأعمال التنفيذية للمرحلة الأولى للخط الرابع للمترو، "مترو الهرم"، نهاية 2019، مشيراً إلى أن أعمال الحفر تبدأ من محطة "حى الأشجار" مروراً بالطريق الدائرى، نزولاً إلى "ميدان الرماية" و"شارع الهرم" حتى نهايته، ليصل إلى محطة الجيزة للربط مع الخط الثانى "شبرا الخيمة - المنيب"، ثم يمر عبر النيل، ليصل مدينة "الفسطاط"، ويتم الربط مع الخط الأول "المرج - حلوان" عند محطة الملك الصالح، مؤكداً أن المرحلة الأولى تضم 17 محطة بطول 19 كم، منها 11 بشارع الهرم.

سر حريق كرموز.. شخصان أشعلا النار بكبائن السيارت لبيعها خردة

تمكن رجال الأمن بالإسكندرية من القبض على شخصين، بتهمة إشعال حريق في قطعة أرض تحتوي على كبائن سيارت، لاستخراج الحديد منها وبيعه لتجار الخردة، وكان قسم شرطة كرموز بمديرية أمن الإسكندرية، تلقى بلاغا بنشوب حريق بقطعة أرض بدائرة القسم، مشون بها عدد من هياكل وأجزاء السيارات، وجرى إخماده دون وقوع إصابات، مع احتراق 3 هياكل كبائن سيارات نقل قديمة.

فيلم "Joker" يتصدر تقييم أفلام الكوميكس: الأعلى عبر التاريخ

تخطى فيلم "Joker" جميع أفلام "مارفل" و "دي سي" وجميع الأفلام الأخرى المأخوذة من قصص الـ"كوميكس"، ليصل تقييمه على موقع "IMDB" إلى 9.7، متغلبا على الكثير من الأفلام ذات الشعبية الكبيرة، مثل "Avengers: Endgame"، وإن كان من المتوقع أن ينخفض هذا التقييم بعض فترة، حيث أن هذا التقييم العالي مبني أساساً على آراء المتخصصين في الشئون الفنية والسينمائية، والذين شاهدوا الفيلم في عروض خاصة، والذين تختلف نظرتهم وتقييماتهم للأعمال الفنية عامة عن نظرة المشاهدين العاديين.

رغم أزمته مع ماني.. قائد أرسنال السابق يتوقع فوز محمد صلاح بالحذاء الذهبي

رشح مارتن كيون قائد نادي أرسنال السابق محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي للفوز بجائزة الحذاء الذهبي للعام الثالث على التوالي، وكان محمد صلاح الذي سجل 57 هدفا منذ انضمامه للدوري الإنجليزي قادما من نادي روما الإيطالي، قد فاز بجائزة الحذاء الذهبي في أول موسم له مع ليفربول بعدما سجل 32 هدفا خلال 36 لقاء بالبريمير ليج، وقد تقاسمها العام الماضي مع كل من السنغالي ساديو ماني زميله بالفريق، والجابوني بيير أوباميانج نجم نادي أرسنال الإنجليزي، بعدما سجل كل منهما 22 هدفا.