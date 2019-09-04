يحدث اليوم: مصر للطيران تختتم موسم الحج.. وانتهاء المرحلة الثالثة للتنسيق

تستعرض "الوطن" فعاليات وأحداث، اليوم الأربعاء 4 سبتمبر، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

استكمال محاكمة المتهمين بتنظيم "أنصار بيت المقدس" الإرهابي

تستكمل محكمة جنايات القاهرة محاكمة 213 إرهابيا بتنظيم "أنصار بيت المقدس" يواجه فيها المتهمون اتهامات بارتكاب أكثر من 54 جريمة إرهابية تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية بعدد من المحافظات في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء بمجمع محاكم طرة.

الأزهر يستضيف فعاليات الاجتماع السنوي السادس للفريق الاستشاري الإسلامي المعني باستئصال شلل الأطفال

يستضيف الأزهر الشريف فعاليات الاجتماع السنوي السادس للفريق الاستشاري الإسلامي المعني باستئصال شلل الأطفال، وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحا، بمقر مشيخة الأزهر الشريف بالدراسة.

شركة مصر للطيران تختتم رسميا موسم الحج بوصول آخر رحلاتها من المدينة المنورة

تختتم شركة مصر للطيران موسم الحج لعام 2019 رسميا بوصول آخر رحلاتها من مطار المدينة المنورة لتنهي بذلك رحلات الجسر الجوي لعودة الحجاج المصريين من الأراضي المقدسة والذي بدأ يوم 18 أغسطس الماضي.

الرئيس الروسي ورئيس الوزراء الهندي يعقدان اجتماعا ثنائيا على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي

يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اجتماعا ثنائيا على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي الذي من المقرر أن تبدأ فعالياته غدا في مدينة فلاديفوستوك الروسية وتستمر حتى 6 سبتمبر الجاري.

وفد من الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية يقدم واجب العزاء في وفاة سفير روسيا بالقاهرة

يتوجه وفد من الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية إلى مقر السفارة الروسية بالقاهرة لتقديم واجب العزاء في وفاة سفير روسيا بالقاهرة سيرجي كريبيتشنكو الذي توفي إثر أزمة قلبية مفاجئة.

انتهاء التنسيق في المرحلة الثالثة

ينتهي مكتب التنسيق للمرحلة الثالثة للقبول بالجامعات في تمام الساعة السابعة مساء.

"الندوة الدولية لإحياء الذكرى الـ 500 لرحيل ليوناردو دافنشي.. إرث عالمي" بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع السفارة الإيطالية والمعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة والمتحف الوطني للعلوم والتكنولوجيا بإيطاليا "الندوة الدولية لإحياء الذكرى الـ 500 لرحيل ليوناردو دافنشي.. إرث عالمي"، من الساعة العاشرة والنصف صباحًا إلى الخامسة مساءً.

بدء فعاليات مهرجان الساقية الخامس عشر للأفلام التسجيلية ضمن مشروع "سينما الساقية"

تستقبل ساقية عبدالمنعم الصاوي، فعاليات مهرجان الساقية الخامس عشر للأفلام التسجيلية ضمن مشروع "سينما الساقية"، وذلك يومي الأربعاء والخميس 4 و5 من سبتمبر، ويعرض المهرجان 25 فيلما تسجيليا، على مدار اليومين بداية من السادسة مساءً بقاعة الكلمة.

المركز المصري للدراسات الاقتصادية يعقد ندوة بعنوان "المجاعات في أفريقيا وموقف الغرب منها"

يعقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية ندوة بعنوان "المجاعات في أفريقيا وموقف الغرب منها"، وتهدف الندوة إلى مناقشة أحدث إصدارات البروفيسور "بينى ديميرتزر" 2018، وتأتي ضمن سلسلة المحاضرات المتميزة التي ينظمها المركز بصفة دورية ويستضيف بها أحد الخبراء الاقتصاديين العالميين لمناقشة الموضوعات ذات الصلة بالاقتصاد المصري.

انطلاق أعمال الملتقى الثالث عشر لمنظمات المجتمع المدني الذي ينظمه المجلس القومى لحقوق الإنسان

تنطلق أعمال الملتقى الثالث عشر لمنظمات المجتمع المدني الذي ينظمه المجلس القومى لحقوق الإنسان تحت عنوان "حقوق الإنسان ركيزة للتنمية المستدامة" لترسيخ التعاون مع منظمات المجتمع المدني التي يعتبرها شريكًا أساسيًا له، ليس فقط انطلاقًا من مقتضيات قانونه الأساسي، أو بتمثيل هذه المنظمات في تشكيله، ولكن أيضًا لوحدة الهدف وتكامل الأدوار الوطنية والدولية في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بين المؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية.

مباريات ذهاب التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم

تقام مباراة كرة القدم بين منتخبي بوروندي وتنزانيا في تمام الساعة الثالثة عصرا، وتقام مباراة كرة القدم بين منتخبي أثيوبيا و ليسوتو في تمام الساعة الثالثة عصرا، وتقام مباراة كرة القدم بين منتخبي إريتريا وناميبيا في تمام الساعة الثالثة عصرا، وتقام مباراة كرة القدم بين منتخبي جنوب السودان وغينيا الاستوائية في إطار ذهاب التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم في تمام الساعة الثالثة عصرا.