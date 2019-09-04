وزير الخارجية يستقبل وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني

استقبل وزير الخارجية، السفير سامح شكري، اليوم، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط، لمناقشة مُستجدات الأوضاع على الساحة اللبنانية، فضلا عن تطورات الأوضاع في مُجمل ملفات المنطقة‪.

وقال المُستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن شُكري أعرب عن تقدير مصر لعلاقاتها المتميزة مع لبنان، وما يربط شعبيّ البلدين الشقيقين من روابط تاريخية.

وأكد شكري حرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان، وتحقيق المصالح الوطنية اللبنانية وتجنيب لبنان مخاطر الصراعات في المنطقة، وذلك في إطار الاهتمام المصري الدائم بكل ما فيه مصلحة لبنان وشعبه، مُثمناً الدور البَنّاء والأساسي الذي يلعبه جنبلاط للحفاظ على الاستقرار والتوازُن في لبنان.

وأعرب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني عن تقديره للجهود المصرية الرائدة على صعيد العمل على التصدي لأي تصعيد، ونزع فتيل الأزمات الإقليمية، واستعادة الاستقرار في الشرق الأوسط.