حّلت اليوم الذكرى الرابعة لـ"حادث 4 سبتمبر" الأليم الذي وقع في عام 2015، ضد رجال قوات التحالف العربي المشاركين في العمليات العسكرية ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في اليمن.

وتتزامن الذكرى الرابعة للهجوم الصاروخي الغادر، الذي أودى بحياة 45 جنديا إماراتيا و15 جنديا سعوديا وبحرينيا، مع تصعيد إخواني قطري ضد التحالف العربي.

واستعرضت قناة "مداد نيوز" السعودية، الحادث في تقرير مصور لها على موقع "يوتيوب"، كشف خفايا التآمر العميق بين محور تلاقت فيه قطر وإيران في تحريك كل من ميليشيا الحوثي الإيرانية وميليشيات الإصلاح والتنظيمات الإرهابية ضد التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

وكان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في روسيا عمر سيف غباش، أكد أن لدى بلاده دلائل بالصوت والصورة على أن قطر زودت القاعدة بالمعلومات التي مكنتهم من استهداف قوات التحالف العربي في اليمن، كما أن الإمارات لديها دلائل بالصوت والصورة على دعم وتمويل قطر للإرهاب في اليمن وليبيا.

بينما أكد وزير الخارجية البحريني، خالد آل خليفة، تورط الدوحة في نقل إحداثيات وجود قوات التحالف العربي للحوثيين، وأنها تتحمّل المسؤولية عن استشهاد جنود من التحالف العربي، وأنه لا تراجع عن الإجراءات المتخذة ضد التآمر القطري، ورأى أن قطر أدّت دوراً سلبياً في الملف اليمني، وأن السلاح الإيراني الذي أُدخل للحوثيين في اليمن يمثل تهديداً مباشراً للدول العربية.