قال علي عبدالخالق، والد محمد علي الهارب بإسبانيا والذي يروج شائعات ضد الدولة المصرية، إن نجله يمتلك عددا من الفيلات والسيارات تتجاوز أسعارها الملايين.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على شاشة "صدى البلد"، أن نجله يمتلك فيلا بمارينا وحمامات سباحة وشاليهات ويخوت وفيلا أخرى بالرحاب، ويتراوح سعرها من 30 مليون إلى 40 مليون جنيه.

وتابع أنه يمتلك فيلتين اثنتين بحوالي 40 مليونا في مدينتي، وفيلا أخرى صغيرة أيضا بحوالي 5 ملايين، كذلك فيلا في القرنفل بحوالي 15 مليونا.

واستطرد أنه يمتلك أيضا مبنى إداري بحوالي 20 مليون جنيه، موضحا أن نجله يمتلك سيارات أحدث موديل سواء بورش أو فيراري ويتجاوز سعرها 40 مليونا.