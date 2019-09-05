قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إنه بدأ حياته كدبلوماسي صغير في السفارة المصرية ببريطانيا، ونظرًا لصغر مكانته في هذا الوقت طلبوا منه أن يتلخص دوره في حضور جلسات مجلس العموم البريطاني، ويقدم تقريرًا أسبوعيا عما يتم داخله.

وأضاف "الفقي"، خلال حوار في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، عبر فضائية "MBC مصر"، أن الديمقراطية البريطانية شرسة لا ترحم حتى الآن، لكن الانتقادات والشتائم داخل مجلس العموم البريطاني في السابق كانت مهذبة، مستشهدًا بموقف عضو استفز رئيس الوزراء في ذلك الوقت، فرد عليه رئيس الوزراء البريطاني: "العيب مش عليك، العيب على مستوى التعليم المتدني في الدولة الذي أنتج أمثالك".

وأكد أن الانتقادات في مجلس العموم البريطاني كانت سامية، وكان هناك سمو في التعبير، وكانت اللغة أرقى من الآن، "دلوقتي الناس هناك نزلت لمستوى الشارع شوية"، على حد وصفه.

وأوضح أن الخلافات في مجلس العموم وقتها كانت حول دخول بريطانيا السوق الأوروبية المشتركة من عدمه، وبالفعل دخلت بريطانيا لكن بتصويت ليس بأغلبية، بل بنسبه بسيطة.

وأشار إلى أن بريطانيا ليست جزءًا من أوروبا رغم كونها مع أوروبا ثقافيًا وحضاريا لكن لها وضع خاص، هذا الاحساس يعطيهم نوع من التميز في داخلهم، مؤكدًا أن القنوات الإعلامية هناك في حرية تامة، والإعلامي له حرية في التحرك والحصول على ما يريد من معلومات، كما أن القنوات مفتوحة تمامًا، وإبداء الآراء بلا قيد.

وأردف: "الأمريكان عندهم بعض الحواجز والموانع، إنما في بريطانيا المحطات تنتقد رئيس الوزراء بعنف، ومحطات مع المعارضة بشدة".