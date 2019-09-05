قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إنه لا يستطيع الجزم بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مكسب لألمانيا وفرنسا، لكن هذا القرار لو تحقق سيحقق بعض الارتياح لدى الدولتين يّسمح لهما بدور أكثر تأثيرًا في القارة الأوروبية.

وأوضح "الفقي"، خلال حواره في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، على شاشة "mbc مصر"، أن هناك مشكلات داخل الاتحاد الأوروبي تتمثل في السياسة الزراعية، والميزان التجاري بين الدول، كما أنه كان هناك قدرا كبيرا من المرونة لبريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي، حيث ظلت بريطانيا محتفظة بتأشيرة خاصة بها ولم توافق على تأشيرات "الشنجن"، ولم تندمج بشكل كبير في الاتحاد الأوروبي حتى الآن.

وأشار المفكر السياسي إلى أن العالم الآن يعيش في عصر الحرب الباردة الاقتصادية، إذ أن ما يحدث بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية تُعد حربًا باردة، فالأنظمة الاقتصادية هي المتغير المستقل الذي تتبعه سياسات أخرى.

وتابع: "الدول عندها أولويات، من ضمن أولوياتها صنع المجتمعات الرفاهية، هذه المجتمعات لا تتحقق إلا باقتصاد قوي وسليم، ولا بد أن يقوم على مقومات معينة تصنعها الشعوب نفسها، والنموذج القوي هو اللي يثبت نفسه".