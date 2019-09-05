تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية:

الوزراء ينفي 12 شائعة.. بينها استيراد ألبان أطفال غير مطابقة للمواصفات

رصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أمس، الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة، ومتابعة ردود الفعل عليها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، في الفترة من 29 أغسطس حتى 4 سبتمبر 2019.

الحكومة تناقش استعدادات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمس، استعدادات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، وسيناريوهات تنفيذ هذا الحدث، واستعراض إمكانات وخبرات الشركات العالمية المتخصصة لدعوتها لتنظيم حفل الافتتاح، جاء ذلك بحضور الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء عاطف مفتاح المشرف على مشروع المتحف الكبير، واللواء أحمد خليفة مدير إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى مسؤولي عدد من الجهات المعنية.

البنوك تبدأ اليوم رد أموال شهادات قناة السويس إلى حسابات العملاء

تستعد بنوك «الأهلى المصرى، ومصر، والقاهرة، وقناة السويس» المُصدرة لشهادات ادخار قناة السويس الجديدة لصالح هيئة قناة السويس، لرد أموال حمَلة الشهادات إلى حسابات العملاء، بدءاً من اليوم، بعد استثمارها لمدة 5 سنوات فى البنوك بفائدة وصلت إلى 15.5%، إثر تحرير سعر الصرف، مقارنة بنحو 12% قبل التعويم، مضافاً إليها الفوائد التراكمية لشهادات ذات الفئات 10 جنيهات و100 جنيه، وسط توقعات بتجديد نسبة كبيرة من حملة تلك الشهادات ربطها مرة أخرى، وفقاً لأسعار الفائدة المعمول بها ذلك الوقت.

تصعيد جديد .. "روحاني" يعلن التخلي عن أي قيود نووية

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، أنه أمر بالتخلي عن أي قيود في مجالي البحث والتطوير النوويين، وفي خطاب تليفزيوني قال روحاني إن منظمة الطاقة النووية الإيرانية تلقت أمرا باتخاذ كل الإجراءات الضرورية على صعيد البحث والتطوير، والتخلي عن كل الالتزامات القائمة في هذا المجال، وذلك في سياق إعلانه المرحلة الثالثة من خطة تقليص الالتزامات الإيرانية التي نص عليها الاتفاق النووي، وتشمل الخطة تطوير أجهزة الطرد المركزي لتخصيب مادة اليورانيوم.

ارتفاع أعداد القتلى جراء الإعصار دوريان في جزر البهاما إلى 20 شخصا

ارتفع أعداد القتلى جراء الإعصار "دوريان"، الذي ضرب جزر البهاما، إلى 20 شخصا، الأربعاء، وفقا لدوين ساندز، وزير الصحة في جزر البهاما، وكان إعصار "دوريان"، قد اجتاح جزر البهاما بعد وصوله للفئة الخامسة، يوم الأحد الماضي، واستمر لمدة يومين تقريبا تاركا فوضى وحطاما.

بالفيديو.. مصرع 23 وإصابة 27.. قصة انفجار مصنع ألعاب نارية في الهند

لقى 23 شخصًا مصرعهم وجُرح 27 آخرين، الأربعاء، في انفجار وقع بمصنع للألعاب النارية في منطقة سكنية بمدينة باتالا بمنطقة جورداسبور في ولاية البنجاب الهندية، وكان الانفجار، قد وقع بالمصنع، الذي يتكون من 3 طوابق في بلدة باتالا بولاية البنجاب الهندية بعد ظهر الأربعاء، ويقع المصنع في منطقة سكنية وغير مصرح له بشكل قانوني.

"نصار": تلقينا 300 طلب للالتحاق بمدرسة الذهب في أول يوم.. "حاجة تفرح"

قال مصطفى نصار، رئيس مجلس إدارة مجموعة إيجيبت جولد، إنه تلقى 300 طلب أمس فقط للالتحاق بأول مدرسة لتعليم صناعة المجوهرات والحلي في مصر، لافتا إلى أن المتقدمين جاءوا من مدن مختلفة ومناطق محيطة بالمدرسة ومقرها العبور، "بصراحة حاجة تفرح"، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد".

إيداع المتهم بقتل أمين شرطة الزمالك مستشفى العباسية

استجابت محكمة جنايات القاهرة لطلب نيابة قصر النيل بإيداع المتهم بقتل أمين شرطة الزمالك، مستشفى الأمراض النفسية والعصبية بالعباسية، لمدة 45 يوما تحت الملاحظة؛ لتوقيع الكشف عليه وبيان مدى صحة قواه العقلية.

نبيلة عبيد : تكريمي من "الإسكندرية السينمائي" له مذاق خاص

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، إطلاق اسم النجمة نبيلة عبيد على دورته المقبلة الـ35، والمقرر إقامتها في الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر المقبل، تقديرا لمشوارها الفني الثري، وقالت الفنانة نبيلة عبيد، في بيان صادر عن المهرجان، إن التكريم من مهرجان بحجم ومكانة "الإسكندرية السينمائي" له مذاق خاص لما يتمتع به من مكانة كبيرة في قلبها، وذكريات لا تنسى، حيث حصلت منه على أول جائزة في حياتها كأفضل ممثلة عن دورها في فيلم "ولا يزال التحقيق مستمرا" قصة إحسان عبدالقدوس وإخراج أشرف فهمي، لتمنحها الجائزة ثقة بالنفس وتساعدها فيما بعد على رسم ملامح مشوارها الفني وما قدمته خلال السنوات الماضية للسينما من أعمال شكّلت وجدان الجمهور.

الزمالك يطلب إقامة نهائي كأس مصر في القاهرة بحضور جماهيري

طلب مجلس إدارة نادى الزمالك من اتحاد الكرة إقامة نهائى كأس مصر أمام بيراميدز المقرر له يوم الأحد المقبل، على أحد ملاعب القاهرة وبحضور جماهيرى نظراً لأهمية المباراة ومراهناً على خروج المباراة بشكل طيب فنياً وسلوكياً للعلاقة القوية التى تربط طرفى اللقاء.