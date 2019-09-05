أصيب أكثر من 34 شخصا بجروح، إثر اصطدام قطار بشاحنة وخروجه عن مساره، صباح اليوم، في مدينة يوكوهاما باليابان.

ووقع الحادث فى حوالى الساعة 11:40 صباحا "بالتوقيت المحلي" عند نقطة عبور على خط كيكيو بين محطتى كاناغاوا شيماتشي وناكاكيدو، وفقا لـ"japantimes".

وقال شهود عيان إن العربات المتعددة للقطار خرجت عن مسارها واصطدمت بالشاحنة، التي اشتعلت فيها النيران، وذكرت الشرطة أن سائق الشاحنة أصيب بجروح خطيرة وأصيب 33 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

ويعتقد أن الشاحنة كانت عالقة على المعبر قبل وقوع الحادث، حسبما ذكرت الشرطة، وقال مجلس سلامة النقل الياباني إنه سيرسل محققين في حوادث السكك الحديدية إلى موقع الحادث.