أسعار العملات اليوم الخميس 5-9-2019 في مصر 

أسعار العملات اليوم في مصر

استقرت بعض أسعار العملات فيما ارتفعت أخرى خلال تعاملات اليوم، الخميس أمام الجنيه المصري، وتقدم "الوطن" لقرائها خدمة أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية في عدد من البنوك الحكومية والخاصة على النحو التالي:

سعر الدولار

سجَّل سعر الدولار في بنك بلوم مصر نحو 16.49 جنيه للشراء و16.59 جنيه للبيع، وسجل في بنك مصر نحو 16.48 جنيه للشراء، و16.58 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجَّل سعر الدرهم الإماراتي في بنك بلوم مصر نحو 4.48 جنيه للشراء و4.51 جنيه للبيع، وسجَّل في البنك العربي الأفريقي نحو 4.46 جنيه للشراء و4.51 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجَّل سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي نحو 4.37 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع، فيما سجَّل في بنك مصر نحو 4.38 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر نحو 20.16 جنيه للشراء و20.32 جنيه للبيع، وسجل في بنك بلوم مصر نحو 19.91 جنيه للشراء و20.27 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجَّل سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي نحو 18.17 جنيه للشراء و18.31 جنيه للبيع، فيما سجَّل سعر اليورو في بنك بلوم مصر نحو 18.08 جنيه للشراء، و18.28 جنيه للبيع.