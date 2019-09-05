قال نائب رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير الإعلام نبيل أبو ردينة، إن الشعب الفلسطيني وقيادته برئاسة الرئيس محمود عباس صامدون ومتمسكون بأرضهم مهما فعلت إسرائيل، وصولًا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس، مفوض العلاقات الدولية في الحزب الاشتراكي السويسري "يوهن هالس" في رام الله، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأطلع أبو ردينة، "يوهن هالس" على آخر مستجدات القضية الفلسطينية، والمحاولات الإسرائيلية الجارية لتغيير الوقائع على الأرض من خلال تسريع مشروعات الاستيطان خاصة في مدينة القدس المحتلة، والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة المخالفة للقانون الدولي وكافة المواثيق الدولية في ظل استمرار إسرائيل بالسطو على أموال الشعب الفلسطيني.من جهته.

وأكد مفوض العلاقات الدولية في الحزب الاشتراكي السويسري، موقف حزبه الثابت بضرورة حل الدولتين، ودعم الجهود لإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.