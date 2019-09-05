أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يقدم قروض ميسرة للشباب الجاد، لإقامة مشروعات حقيقية وخلق فرص عمل توفر لهم حياة كريمة، مما يساعد في الحد من ظاهرة البطالة ورفع معدلات التشغيل بين الشباب وتحسين مستوى الدخل ودفع عجلة الاقتصاد.

ومن جانبه أوضح حسام شبكة، مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالشرقية، أن الجهاز موّل العديد من المشروعات بنطاق دائرة المحافظة، ليعمل على توفير وإتاحة فرص عمل حقيقية للشباب.

وأضاف "شبكة" أن جهاز تنمية المشروعات بالشرقية يعمل على تنفيذ سياسة الدولة وبالتنسيق مع المحافظة للحد من ظاهرة البطالة وتشجيع الشباب للحصول على القروض وإقامة مشروعات تدر لهم دخلا وتحقق لهم استقرار مجتمعا واقتصاديا بما ينعكس على رفع معدلات الاقتصاد المصري.

وأضاف مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالشرقية، أن الجهاز قدم قروض بقيمة 122 مليون جنيه لتمويل 925 مشروع صغير وتوفير 2317 فرصة عمل، كما قدم الجهاز 200 مليون جنيه قروض لتمويل 13059 مشروع متناهي الصغر وتوفير 21915 فرصة عمل حقيقية للشباب ليصبح إجمالي ما قدمه الجهاز من قروض 322 مليون جنيه لتمويل 13984 مشروع صغير ومتناهي الصغر ليوفر ما يقرب من 24 ألف و 232 فرصه عمل حقيقية أمام الشباب الجاد الراغب في حياة كريمة وذلك في الفترة من 1 / 9 /2018 إلى 31 / 7 /2019.