أعلن "المركز الوطني الأمريكي للأعاصير"، أن إعصار "دوريان" المدمر تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من السكان بولاية "ساوث كارولينا" الواقعة جنوب شرق الولايات المتحدة، موضحا ـ حسبما ذكرت قناة "الحرة" الإخبارية اليوم ـ أن سرعة الرياح المصاحبة للإعصار الذي تحول إلى الدرجة الثالثة بلغت 185 كيلومترا في الساعة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تخف حدة الإعصار بحلول يوم السبت القادم.

جدير بالذكر، أن الإعصار تسبب في مقتل 20 شخصا على الأقل في الباهاماس، قبل أن يتجه صوب الساحل الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية.